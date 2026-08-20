Иран резко отреагировал на новые санкции США

Министерство иностранных дел Ирана резко отреагировало на новые и всеобъемлющие санкции, введённые администрацией США в отношении страны.

Об этом говорится в письменном заявлении ведомства.

В заявлении действия Вашингтона были охарактеризованы как «экономический терроризм» и «преступление против человечности».

Отмечается, что объявление о санкциях совпало с годовщиной государственного переворота, произошедшего в Иране в 1953 году, и является очередным проявлением политики США, направленной против иранского народа и продолжающейся на протяжении десятилетий. Также подчёркивается, что широкие экономические и торговые ограничения непосредственно затрагивают основные права граждан Ирана.

МИД заявил, что за последние полтора года попытки США и Израиля оказать давление на Иран и заставить Тегеран принять их условия потерпели неудачу. По оценке ведомства, подобные действия не способны ослабить решимость иранского народа защищать свою независимость, достоинство и национальный суверенитет.