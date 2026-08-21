The Hill: «Маршрут Трампа» для международного мира и процветания — это больше, чем просто дорога

Американское издание The Hill опубликовало материал под названием «“Маршрут Трампа” для международного мира и процветания — это больше, чем просто дорога».

В статье отмечается:

«Год назад в этом месяце президент Трамп запустил “Маршрут Трампа для международного мира и процветания” (TRIPP) совместно с руководителями Армении и Азербайджана.

Этот маршрут — гораздо больше, чем просто дорога; он отражает стремление США обеспечить доступ к сердцу Евразии, помогая странам-партнёрам сохранять независимость и не допуская доминирования России, Китая и Ирана в стратегически важном Каспийском регионе.

США и их западным союзникам необходимо развивать инфраструктуру, способную смягчить последствия ограничений свободы судоходства и стимулировать освоение энергетических ресурсов за пределами Ближнего Востока. TRIPP является важной частью этой политики.

За последний год, на фоне обмена ракетными ударами между США, Израилем и Ираном, а также усиления войны России против Украины, TRIPP обеспечивал узкий безопасный маршрут над Кавказом для международной авиации между Европой и Азией. Понимая, что такой маршрут создаёт стратегический барьер против враждебных действий Ирана, администрация Трампа сейчас работает над укреплением безопасности коридора и расширением американского присутствия вдоль него. Американские компании будут управлять TRIPP в течение 99 лет в рамках государственно-частного партнёрства.

Коридор TRIPP соединяет Азербайджан, Армению и Турцию и является материальным воплощением мирных соглашений, подписанных в августе прошлого года в Белом доме и положивших конец 30-летнему конфликту между Арменией и Азербайджаном. В свою очередь, TRIPP является частью более крупного сухопутного торгового маршрута между Европой и Азией, известного как Средний коридор.

Значение этого коридора для мировой торговли растёт, поскольку он позволяет обойти одну из наиболее острых геополитических проблем современности — угрозы свободе судоходства. Три важнейших морских узких места — Ормузский пролив, проливы Красного моря и Чёрное море — контролируют глобальные потоки энергоресурсов, предоставляя таким недружественным игрокам, как Иран, значительные стратегические рычаги. TRIPP позволяет смягчить эту проблему и, поскольку не проходит через Россию или Иран, не будет зависеть от действующих и будущих санкций.

Однако преимущества коридора выходят далеко за рамки упрощения торговли между Европой и Азией. В регионе находятся запасы нефти и газа, которые могут способствовать диверсификации мировых рынков углеводородов, снижению цен, укреплению безопасности поставок и уменьшению зависимости от традиционных производителей и политической ситуации в этих странах. Кроме того, Центральная Азия обеспечивает почти половину мирового производства урана и располагает крупными запасами редкоземельных металлов, которые в основном находятся в Китае. Доступ Запада к этим ресурсам зависит от Среднего коридора.

На протяжении большей части последних 70 лет США и Европа рассматривали географическую диверсификацию источников энергии как ключевой элемент энергетической безопасности. Однако в течение последних полутора десятилетий администрация Байдена и Европейская комиссия перестали продвигать диверсификацию энергоресурсов, ошибочно полагая, что переход к возобновляемым источникам энергии уже близок. Нынешний кризис вокруг Ормузского пролива демонстрирует ошибочность такого подхода; если бы были разработаны новые источники энергии, в том числе в Каспийском регионе и Африке, конфликт оказал бы значительно меньшее влияние.

Тем не менее, несмотря на практическую значимость TRIPP, его главное значение является стратегическим. Поскольку маршрут расположен в непосредственной близости от границы Армении с Ираном, это не самое подходящее место для размещения крупных энергетических объектов, таких как линии электропередачи и газопроводы, или стратегической инфраструктуры, например оптоволоконных кабелей. Вероятно, такие объекты будут построены севернее TRIPP, но при этом также будут соединять Азербайджан, Армению и Турцию.

Вместо этого TRIPP следует рассматривать как символ возвращения США к активному взаимодействию с регионом, где в последние годы американское присутствие в значительной степени отсутствовало.

И хотя США продвигают TRIPP исходя из собственных интересов, западным партнёрам, включая ЕС, Великобританию, Японию и Южную Корею, было бы выгодно присоединиться к этому проекту, расширять его и укреплять. Маршрут и более широкий Средний коридор напрямую отвечают их интересам в сфере безопасности, поскольку препятствуют установлению Россией, Китаем и Ираном контроля над центральной частью Евразийского континента.

Как показывает практически паническая реакция Ирана на объявление об инициативе, противники США также рассматривают TRIPP как нечто гораздо большее, чем торговый маршрут. Происходит серьёзное изменение: Америка вновь активно участвует в обеспечении безопасности и экономическом развитии важного, но зачастую недооценённого региона.

Остаётся надеяться, что больше западных государств усилят своё присутствие и влияние в Центральной Азии и на Кавказе.

Противники Запада продемонстрировали, что готовы использовать любые геостратегические преимущества против нас, не считаясь с сопутствующим ущербом. В ответ мы должны активно лишать их таких рычагов, создавая маршруты и партнёрства, которые не зависят от морского сообщения, одновременно продолжая бороться за безопасность на море и развивая диверсифицированные источники энергии за пределами Ближнего Востока».