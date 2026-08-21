В Ханкенди, Ходжалы и Агдере отправлены очередные группы бывших вынужденных переселенцев - ФОТО

В город Ханкенди, Ходжалинский и Агдеринский районы отправлены очередные группы бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана, на этом этапе в поселок Керкиджахан города Ханкенди переселяются 8 семей (36 человек), в село Бадара Ходжалинского района — 5 семей (13 человек), в село Ханюрду — 4 семьи (10 человек), в село Ханабад — 8 семей (31 человек), в село Баллыджа — 3 семьи (8 человек), в село Тезебина — 14 семей (71 человек), в село Колатаг Агдеринского района — 12 семей (36 человек), в село Гасанриз — 6 семей (30 человек), в село Ашагы Оратаг — 12 семей (49 человек), в село Чапар — 15 семей (51 человек).

Отметим, что в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается реализация программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории.