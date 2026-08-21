СМИ: пассажиры и члены экипажа разбившегося на Аляске самолета погибли - ОБНОВЛЕНО

Легкомоторный чартерный самолет Cessna 441 разбился на западе Аляски, в результате чего погибли все восемь человек, находившиеся на борту, сообщает телеканал CNN.

Воздушное судно вылетело из Анкориджа и направлялось на мыс Кейп-Ньюнхем, однако разбилось при заходе на посадку. На борту выполнявшего контрактный рейс самолета компании Security Aviation находились два пилота и шесть пассажиров.

Крушение произошло непосредственно на территории аэропорта Кейп-Ньюнхем, который обслуживает исключительно военные и специальные чартерные рейсы для нужд радиолокационной станции. Позже поисково-спасательные службы официально подтвердили полное отсутствие выживших в авиакатастрофе. Причины случившегося на данный момент остаются неизвестными, а расследование трагедии возглавит Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).

Командующий ВВС США генерал-лейтенант Роберт Дэвис выразил глубокие соболезнования, назвав произошедшее опустошающей утратой. Сенатор от штата Аляска Лиза Мурковски также выступила со словами поддержки семьям погибших и выразила благодарность спасательным службам за оперативную работу.

08:50

Чартерный самолет с восемью пассажирами на борту потерпел крушение вблизи удаленной радиолокационной станции на западе Аляски.

Информацию об этом распространило агентство Associated Press со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте США.

Руководитель регионального отделения ведомства Клинт Джонсон сообщил, что на борту самолета были два пилота и шесть пассажиров. Сейчас информации об их состоянии нет. Как стало известно, самолет вылетел из Анкориджа и разбился в четверг днем, когда заходил на посадку на мысе Ньюенхэм.

Причины инцидента пока остаются неизвестными. Аляскинский координационный центр спасательных работ сообщил о начале поисково-спасательной операции после поступления сообщения об авиакатастрофе в окрестностях радиолокационной станции дальнего действия на мысе Ньюэнхэм. В центре также отметили, что по мере поступления новой информации будут предоставляться обновления.