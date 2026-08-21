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На пляже в Турции найдены тела членов одной семьи

First News Media09:20 - Сегодня
На пляже в Турции найдены тела членов одной семьи

Тела трех человек найдены на турецком пляже.

Полиция выяснила, что все они были членами одной семьи, еще одну пропавшую сестру обнаружили живой.

Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По его информации, сначала на берег выбросило тела двух женщин, позднее - мужчины. Очевидцы сообщили о случившемся в экстренные службы, на место выехали медики, полиция и береговая охрана.

Личности погибших установлены. Ими оказались члены одной семьи - Мухаммед Али Сакар (17 лет), Гюльшах Сакар (24 года) и Белинай Сакар (15 лет). Ранее числившаяся пропавшей без вести четвертая сестра, Бильгенур Сакар, найдена живой в результате поисковой операции.

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