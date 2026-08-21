21 августа – Международный день памяти жертв терроризма

Ежегодно 21 августа отмечается как Международный день памяти жертв терроризма.

Этот день был учрежден на основании резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), принятой 19 декабря 2017 года.

Международный день памяти жертв терроризма призван почтить память тысяч невинных людей, пострадавших, получивших ранения и погибших в результате террористических актов, оказать поддержку выжившим и защитить их права.

ООН отмечает, что террористические акты, пропагандирующие различные виды идеологий ненависти, ежегодно становятся причиной гибели, ранения и страданий тысяч невинных людей: «Несмотря на международное осуждение терроризма, жертвы терроризма и выжившие часто сталкиваются с трудностями, связанными с защитой своих прав, их голоса зачастую не бывают услышаны. После того как первая волна террористической атаки стихает, жертвы часто чувствуют себя забытыми и оставленными без внимания, что приводит к тяжелым последствиям для них. Лишь небольшое число государств-членов ООН обладает ресурсами или потенциалом для удовлетворения средне- и долгосрочных потребностей жертв терроризма, необходимых для их полного восстановления, реабилитации и реинтеграции в общество. Большинство жертв могут преодолеть последствия травмы и справиться с ними только благодаря долгосрочной и многоплановой помощи, включая физическую, психологическую, социальную и финансовую поддержку».

Поддержка жертв терроризма и защита их прав являются первоочередной обязанностью государств-членов. «ООН играет важную роль в оказании поддержки государствам-членам в реализации Глобальной контртеррористической стратегии, демонстрируя солидарность с жертвами терроризма и оказывая им поддержку, содействуя укреплению потенциала, созданию сетей, поддержке организаций гражданского общества, особенно ассоциаций жертв, и поощряя государства-члены продвигать, защищать права жертв терроризма и уважать их. ООН оказывает государствам-членам и ассоциациям жертв техническую помощь и поддержку в укреплении потенциала для более эффективного удовлетворения потребностей жертв терроризма», – говорится в сообщении организации.

Источник: АЗЕРТАДЖ