Зеленский запретил мультфильм «Маша и Медведь» в Украине

Владимир Зеленский подписал четыре указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) относительно санкций против предприятий военно-промышленного комплекса России, компаний, входящих в «Русал», и мультсериала «Маша и Медведь».

Ограничения введены против создавшей сериал студии «Анимаккорд» и пятерых россиян, в числе которых — основатель и гендиректор студии, а также автор сценария, соавтор/сопродюсер и владелец прав на мультфильм.

Сериал «Маша и Медведь», как заявили в СНБО, распространяет пророссийские нарративы, замаскированные под детский контент, что представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Претензии к мультфильму «Маша и Медведь» возникали и в других странах. В июле группа британских политиков написала открытое письмо министру культуры страны, потребовав убрать сериал со стриминговых сервисов и пояснив, что он представляет собой пропаганду, причем «не очень тонкую».

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна называл мультсериал «частью кремлевской мягкой силы, внедряющей прокремлевские, милитаристские образы в развлекательный детский контент, нормализуя при этом российскую агрессию и имперские амбиции».

Источник: Meduza