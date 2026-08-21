NY Post узнала о желании Меган Маркл занять место Харрис в Сенате США

Меган Маркл хотела, чтобы ее кандидатуру рассмотрели на место Камалы Харрис в Сенате США после выборов 2020 года, а позднее вместе с ее мужем, британским принцем Гарри, добивалась встречи с президентом Джо Байденом в Белом доме.

Об этом пишет газета The New York Post со ссылкой на источники.

По данным издания, за несколько недель до победы Байдена на выборах Маркл запросила встречу с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, поскольку хотела претендовать на место Харрис после ее избрания вице-президентом. При этом один из источников отрицает, что Маркл добивалась назначения в Сенат.

В итоге Ньюсом назначил на освободившееся место Алекса Падилью.

Газета также утверждает, что в 2021 году Гарри и Меган просили организовать им встречу с Байденом в Овальном кабинете и предоставить резиденцию Блэр-хаус, предназначенную в том числе для иностранных лидеров во время официальных визитов. Сотрудники Белого дома отклонили просьбу, опасаясь дипломатических осложнений в отношениях с британским правительством и королевской семьей.

The New York Post отмечает, что супруги также привлекали бывших сотрудников администрации Барака Обамы для установления контактов с Белым домом. При этом представители Гарри и Меган отрицают, что они просили о встрече в Овальном кабинете или размещении в Блэр-хаус.

Источник: ТАСС