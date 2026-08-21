СМИ: Пашинян недоволен послом Армении в России и намерен отозвать его

Премьер Армении Никол Пашинян недоволен работой посла в России Гургена Арсеняна и намерен отозвать его, пишет Armlur со ссылкой на свои источники.

По информации издания, решение главы кабмина окончательное, и оно принято на фоне напряженности в армяно-российских отношениях.

"В то же время непонятно, кто заменит его на этом посту – в настоящее время нет и конкретной кандидатуры", - пишет издание.

Официального комментария власти на этот счет не дали.

Арсенян был назначен главой дипмиссии в августе 2024 г., до этого был депутатом от правящего "Гражданского договора".