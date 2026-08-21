Трамп заявил, что переговоры с Ираном осложнены из-за смены руководства в Тегеране

Президент США Дональд Трамп утверждает, что заключение сделки с Тегераном осложнено из-за гибели представителей иранского руководства.

Моджтаба Хаменеи сменил на должности верховного лидера Ирана своего отца — Али Хаменеи, который погиб в первый же день ударов США и Израиля по Ирану, начавшихся 28 февраля.

«Отчасти проблема в том, что многие лидеры погибли. Заключить сделку непросто», — заявил Трамп в интервью Майклу Коэну в эфире радиостанции 77 WABC.

Трамп утверждает, что члены его администрации не знают, с кем вести переговоры.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран.

Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.