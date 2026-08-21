Трамп назвал полунейтральной позицию по Ирану некоторых стран на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые дружественные Вашингтону ближневосточные страны занимают полунейтральную позицию в вооруженном конфликте США и Израиля с Ираном.

«Когда это началось, ко всеобщему удивлению, они (Иран) начали наносить удары ракетами по своего рода полунейтральным странам. Они били по Саудовской Аравии, Катару, ОАЭ, Кувейту, Бахрейну», — заявил американский лидер в интервью радиостанции WABC.

Иранские власти неоднократно заявляли, что Тегеран не нападал ни на одну страну в регионе, атакам подвергались исключительно военные базы США.

Источник: ТАСС