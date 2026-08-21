США заявили, что введут «самые жесткие санкции в истории» против Ирана

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты введут против Ирана «самые жесткие санкции в истории».

По его словам, это, вероятно, позволит снизить необходимость в новых масштабных военных операциях.

Комментарии Бессента последовали за заявлением президента США Дональда Трампа днем ранее, в котором тот пригрозил «экономической войной» и предупредил о серьезных экономических последствиях для любой страны, которая предоставит Ирану «какую-либо поддержку, позволяющую ему выжить». Бессент пообещал раскрыть подробности новых мер на следующей неделе.

В четверг цены на нефть поднялись до максимального уровня более чем за три недели после угроз США ввести финансовые санкции, направленные на то, чтобы положить конец войне.

«Я не совсем понимаю, почему цены на нефть выросли именно из-за этого», — сказал Бессент в интервью CNBC.

«Если мы применяем максимальное экономическое давление, то, вероятно, это означает, что масштабного возобновления боевых действий не будет», — добавил он.

До выступления Бессента Министерство иностранных дел Ирана заявило, что осуждает введенные США экономические и торговые санкции, назвав их «экономическим терроризмом». По словам иранского внешнеполитического ведомства, эти меры «не вызовут ни малейших колебаний» в решимости иранцев защищать независимость, достоинство и национальный суверенитет Ирана.

Бессент заявил CNBC, что в понедельник на пресс-конференции представит дополнительные подробности нового пакета санкций и «расскажет, что именно мы собираемся делать» в отношении Ирана.

«Это удар в два приема. У нас есть блокада [Ирана], и у нас будут самые жесткие санкции в истории», — сказал он.

«Это сработает, и мы обрушим этот режим. Пришло время нашим союзникам и остальному миру принять решение», — добавил Бессент.

На вопрос о том, могут ли США принять меры против Китая за ведение бизнеса с Ираном, Бессент ответил, что многие подобные разговоры лучше вести в закрытом режиме. «Имейте в виду, что Китай получает 50% своей энергии... из стран Персидского залива. Поэтому для них было бы очень полезно присоединиться к программе», — сказал он.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что «санкции и давление не помогают решить проблему».

«Китай призывает соответствующие стороны действовать ответственно и решать вопрос политическими и дипломатическими средствами», — заявил представитель посольства.

Источник: РИА Новости