 США заявили, что введут «самые жесткие санкции в истории» против Ирана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

США заявили, что введут «самые жесткие санкции в истории» против Ирана

First News Media10:00 - Сегодня
США заявили, что введут «самые жесткие санкции в истории» против Ирана

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты введут против Ирана «самые жесткие санкции в истории».

По его словам, это, вероятно, позволит снизить необходимость в новых масштабных военных операциях.

Комментарии Бессента последовали за заявлением президента США Дональда Трампа днем ранее, в котором тот пригрозил «экономической войной» и предупредил о серьезных экономических последствиях для любой страны, которая предоставит Ирану «какую-либо поддержку, позволяющую ему выжить». Бессент пообещал раскрыть подробности новых мер на следующей неделе.

В четверг цены на нефть поднялись до максимального уровня более чем за три недели после угроз США ввести финансовые санкции, направленные на то, чтобы положить конец войне.

«Я не совсем понимаю, почему цены на нефть выросли именно из-за этого», — сказал Бессент в интервью CNBC.

«Если мы применяем максимальное экономическое давление, то, вероятно, это означает, что масштабного возобновления боевых действий не будет», — добавил он.

До выступления Бессента Министерство иностранных дел Ирана заявило, что осуждает введенные США экономические и торговые санкции, назвав их «экономическим терроризмом». По словам иранского внешнеполитического ведомства, эти меры «не вызовут ни малейших колебаний» в решимости иранцев защищать независимость, достоинство и национальный суверенитет Ирана.

Бессент заявил CNBC, что в понедельник на пресс-конференции представит дополнительные подробности нового пакета санкций и «расскажет, что именно мы собираемся делать» в отношении Ирана.

«Это удар в два приема. У нас есть блокада [Ирана], и у нас будут самые жесткие санкции в истории», — сказал он.

«Это сработает, и мы обрушим этот режим. Пришло время нашим союзникам и остальному миру принять решение», — добавил Бессент.

На вопрос о том, могут ли США принять меры против Китая за ведение бизнеса с Ираном, Бессент ответил, что многие подобные разговоры лучше вести в закрытом режиме. «Имейте в виду, что Китай получает 50% своей энергии... из стран Персидского залива. Поэтому для них было бы очень полезно присоединиться к программе», — сказал он.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что «санкции и давление не помогают решить проблему».

«Китай призывает соответствующие стороны действовать ответственно и решать вопрос политическими и дипломатическими средствами», — заявил представитель посольства.

Источник: РИА Новости

Поделиться:
347

Актуально

Общество

Гидрометеослужба обнародовала данные о непогоде в районах Азербайджана

Общество

В Азербайджане завершена выплата пенсий за август

Экономика

Из России в Армению транзитом через Азербайджан отправлена очередная партия ...

Общество

Euronews: Карабах переходит от восстановления к этапу активного экономического ...

В мире

Захарова отреагировала на блокировку «Маши и Медведя» на Украине

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира взвода ХАМАС

В Швейцарии в результате пожара пять человек пропали без вести, восемь пострадали

Турецкая валюта достигла нового исторического минимума

Выбор редактора

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

Новости для вас

Число жертв двух мощных землетрясений в Индонезии возросло до 47 человек

На юге Франции нашли обгоревшее тело TikTok-блогерши Сони Беллины

Ночная атака БПЛА в Московской области привела к пожарам в логистических центрах - ВИДЕО

В Индонезии под завалами обнаружили тела 38 погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Последние новости

Смарт-очки Meta попали под ограничения в британских кинотеатрах и не только - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 13:03

Захарова отреагировала на блокировку «Маши и Медведя» на Украине

Сегодня, 12:57

В Баку женщину оштрафовали на 1000 манатов за избиение мужа

Сегодня, 12:50

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира взвода ХАМАС

Сегодня, 12:35

В Швейцарии в результате пожара пять человек пропали без вести, восемь пострадали

Сегодня, 12:30

В Гёйчае мужчина погиб в результате падения на него тюка сена

Сегодня, 12:27

В Азербайджане завершена выплата пенсий за август

Сегодня, 12:16

TƏBİB прокомментировал скандальные фото из детской больницы - ФОТО

Сегодня, 12:07

Посол: Великобритания готова поддержать развитие Среднего коридора

Сегодня, 12:04

24 человека отравились на свадьбе в Исмаиллы: Начато расследование 

Сегодня, 11:58

Посол: Азербайджан играет незаменимую роль в поддержке энергоустойчивости Украины и Европы

Сегодня, 11:55

Турецкая валюта достигла нового исторического минимума

Сегодня, 11:53

Шехид Первой Карабахской войны Акиф Гурбанов, считавшийся пропавшим без вести, предан земле в Бинагадинском районе - ФОТО

Сегодня, 11:50

Данкан Норман: Великобритания намерена углубить оборонное сотрудничество с Азербайджаном

Сегодня, 11:47

Из России в Армению транзитом через Азербайджан отправлена очередная партия груза - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:45

Низами Сафаров: Решение суда Брюсселя по делу конголезских детей имеет важное значение для репараций

Сегодня, 11:41

Гидрометеослужба обнародовала данные о непогоде в районах Азербайджана

Сегодня, 11:37

В водоемах столицы и регионов выявлены нарушения законодательства

Сегодня, 11:32

Euronews: Карабах переходит от восстановления к этапу активного экономического развития - ВИДЕО

Сегодня, 11:25

В центре Нью-Йорка подтопило станцию метро из-за ливня - ВИДЕО

Сегодня, 11:13
Все новости
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az с азербайджанским блогером Аскером Аскеровым (@blogasger), получившим широкую популярность благодаря образу бухгалтера Томы. Образ бухгалтера Томы, воплощённый Аскером Аскеровым,18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10