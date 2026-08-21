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В Баку стартовала международная конференция по преодолению колониального наследия Бельгии

Джамиля Суджадинова09:52 - Сегодня
В Баку стартовала международная конференция по преодолению колониального наследия Бельгии

В Баку состоялось открытие Международной конференции на тему «Несправедливость бельгийского колониализма и 101 год борьбы за репарации».

Как сообщает 1news.az, в мероприятии принимают участие официальные лица из Демократической Республики Конго (ДРК), Руанды и Бурунди — бывших колоний Бельгии, которые до сих пор сохраняют неоколониальное влияние в этих странах, а также из Марокко и Южно-Африканской Республики и представители ООН.

Участники обсудят последствия бельгийского колониального правления, вопросы восстановления исторической справедливости, а также возможные формы и механизмы предоставления репараций.

В ходе открытия было отмечено, что никакие компенсации или репарации не смогут вернуть жизни людей, погибших в результате колониальной политики Бельгии в Конго, Руанде и Бурунди. Вместе с тем репарации, как подчёркивалось, не должны ограничиваться исключительно финансовыми выплатами за страдания прошлого.

Одним из ключевых результатов конференции может стать итоговый проект «дорожной карты» по получению колониальных репараций.

Проведение мероприятия 21 августа имеет символическое значение. В этот день в 1925 году парламент Бельгии принял закон об административном объединении Руанды-Урунди с бельгийской колонией Конго.

Почти столетие спустя вопрос последствий этого колониального наследия вновь стал предметом международного обсуждения.

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