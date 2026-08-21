Армения обратилась к нейтральной стране по вопросу посещения заключенных в Баку сепаратистов

Армения обратилась к третьей, нейтральной стране с просьбой организовать консульское посещение граждан Армении, отбывающих наказание в Азербайджане.

Как сообщает Sputnik Армения, в МИД Армении сообщили, что для такого визита необходимо согласие Баку.

В МИД не уточнили, о какой именно стране идет речь. При этом в ведомстве сообщили, что продолжают обсуждения с Международным комитетом Красного Креста (МККК) о возобновлении посещений армян, отбывающих наказание в азербайджанских тюрьмах.

Напомним, что согласно приговору Бакинского военного суда от 5 февраля 2026 года, лидеры бывшего сепаратистского режима Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян были приговорены к пожизненному заключению, Аркадий Гукасян и Бако Саакян – к 20 годам лишения свободы, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян – 19, Гарик Мартиросян – 18, Давид Алавердян и Левон Балаян – 16, Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян – 15. Приговором Бакинского военного суда от 17 февраля Рубен Варданян был приговорен к 20 годам лишения свободы. В отношении них вынесен обвинительный приговор за преступления против мира и человечности, совершенные в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, военные преступления, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти и многочисленные другие преступления.