 Новая волна топливного кризиса в России: бензин дорожает, на заправках опять очереди, перебои даже с моторным маслом | 1news.az | Новости
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Новая волна топливного кризиса в России: бензин дорожает, на заправках опять очереди, перебои даже с моторным маслом

First News Media10:25 - Сегодня
Новая волна топливного кризиса в России: бензин дорожает, на заправках опять очереди, перебои даже с моторным маслом

По данным Росстата, в период с 11 по 17 августа цены на бензин выросли в 40 регионах страны.

Больше всего — на 8,1% — в Красноярском крае. Еще в 20 субъектах РФ цены снизились (сильнее всего в Тыве, на 3,6%). Всего с начала года по 12 июля стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 на заправках выросла в среднем на 7,4%, писал «Коммерсант» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК. Дизельное топливо подорожало на 12,1%.

Проблемы есть не только с ценами на бензин, но и с его доступностью. В Москве и Санкт-Петербурге некоторые сети вновь ввели лимиты на продажу топлива. В обоих городах на АЗС «Татнефть» в одни руки отпускают до 50 литров бензина и до 60 литров дизеля. На заправках «Газпром нефти» — до 60 литров бензина (без лимитов на дизель). Очереди на московских АЗС начали появляться еще в выходные. «Российская газета» писала, что москвичи встают в пять часов утра, чтобы успеть заправиться без очереди.

Всего, по данным портала BenZinMap, который отслеживает ситуацию с бензином в стране по открытым источникам, к 20 августа жесткие ограничения на продажу топлива введены как минимум в 59 регионах. Еще в 17 субъектах РФ наблюдаются локальные перебои или заметный рост цен. По состоянию на 16 августа, по данным приложения «ГдеБенз», бензин и дизельное топливо были в наличии только на 28% российских заправок.

Российские СМИ пишут, что вторая масштабная волна топливного кризиса накрывает страну неравномерно. Как и в июне, чаще всего жалобы на дефицит топлива поступают из регионов Сибири. Например, в Бодайбинском районе Иркутской области запасы бензина могут закончиться уже в течение месяца, а новых поставок пока не ожидается. Дефицит также наблюдается в Краснодарском крае, Тамбовской и Астраханской областях. А в Самарской области продлили уже действующие ограничения на продажу топлива, хотя и разрешили отпускать его в канистры.

Еще в июле СМИ сообщали, что в рамках борьбы с кризисом Россия начала завозить топливо из других стран, в том числе из Индии и Марокко. 20 августа Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа провела первые продажи импортного бензина — по цене 80 рублей за литр. Российское топливо торговалось в среднем по 54 рубля. Пока неизвестно, как сильно это может отразиться на общем уровне цен.

На фоне новой волны топливного кризиса возникли перебои и с поставками моторных масел. Дефицита пока нет, но из продажи исчезли некоторые позиции, сроки поставок увеличились, а цены в некоторых сегментах выросли на 40%. Причем речь идет о нехватке как импортных масел, так и российских. Перебои вызваны приостановкой некоторых НПЗ из-за ударов дронов, а также нехваткой импортных присадок, необходимых для выпуска продукции.

В конце июля, после непродолжительного перерыва, Украина вновь начала наносить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Из-за этих атак за последний месяц как минимум три НПЗ приостановили работу: в Тюмени и Рязани (по данным источников Reuters), а также в городе Орске Оренбургской области. В последнем случае остановку подтвердил местный губернатор. Он также добавил, что ремонт продлится до полугода и что региону придется рассчитывать «на завозное топливо».

Помимо этого, в течение последних нескольких недель сообщалось об ударах беспилотников по НПЗ в Волгограде, Саратове, Ярославле, Нижнекамске, Самарской области, Краснодарском крае и Башкортостане. Как правило, на атакованных предприятиях начинались пожары.

Источник: Meduza

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