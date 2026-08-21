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Авианосец Abraham Lincoln прекратил участие в миссии близ Ирана

First News Media10:28 - Сегодня
Авианосец Abraham Lincoln прекратил участие в миссии близ Ирана

Авианосец США Abraham Lincoln, принявший участие в операции против Ирана, возвращается на базу Сан-Диего в Калифорнии, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Согласно его данным, корабль еще не покинул зону ответственности Центрального командования ВС США.

В свою очередь The New York Times отмечает, что авианосец, на борту которого находятся около 5 тыс. моряков, находится в море уже девять месяцев.

При этом уход Abraham Lincoln на базу не означает, что США ослабляют военное присутствие близ Ирана: командование США перебросило в ближневосточный регион базирующийся в Японии авианосец George Washington — он уже взял на себя функции, которые ранее выполнял Abraham Lincoln.

В последние недели Abraham Lincoln оказался в центре внимания американских СМИ: они начали публиковать сообщения о том, что моряки жалуются на крайне тяжелые условия службы. Проблемы были вызваны тем, что иранским военным удалось вывести из строя американскую военную базу в Бахрейне, которую использовали для снабжения авианосца. В итоге тему судьбы военнослужащих на борту Abraham Lincoln стали использовать конгрессмены-демократы для критики действий Пентагона и в целом — администрации президента США Дональда Трампа.

Источник: Интерфакс

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