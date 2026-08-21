Небензя заявил, что массовая мобилизация в России не планируется

Россия не планирует проводить массовую мобилизацию, так как в ней нет необходимости.

Об этом заявил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент, она не планируется и не ожидается, насколько мне известно», — сказал он.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал слухи и публикации о возможной мобилизации в России пургой и провокацией, разжигаемой врагом.

Источник: ТАСС