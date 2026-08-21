В центре Нью-Йорка подтопило станцию метро из-за ливня - ВИДЕО

Одна из центральных станций нью-йоркского метро оказалась подтоплена из-за обрушившегося на мегаполис сильного ливня, сообщает телеканал ABC News.

На опубликованных телеканалом кадрах можно наблюдать, как потоки воды стекают на платформу станции Пенн-Стейшн, которая находится близ одноименного вокзала в центре Манхэттена. Местный телеканал Pix11 в свою очередь сообщил, что на нескольких линиях метро в Нью-Йорке поезда ходят с большими задержками из-за непогоды, движение по одному из шоссе в Бруклине остановилось.

Метеорологи предупреждают об опасности подтоплений в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси из-за непогоды, это может парализовать движение транспорта в районах с плохой дренажной системой.

Источник: ТАСС