Euronews: Карабах переходит от восстановления к этапу активного экономического развития - ВИДЕО

Восстановление Карабахского региона Азербайджана вышло на новый этап: от первичной реконструкции и строительства жилья ключевой фокус смещается в сторону создания долгосрочных экономических возможностей.

Об этом говорится в репортаже Euronews.

«В регионе формируются крупные индустриальные и логистические зоны, призванные привлечь масштабные инвестиции.

Центрами индустриального роста становятся новые экономические зоны вблизи Агдама и Джебраила.

Градостроительные и производственные проекты здесь сосредоточены вокруг обрабатывающей промышленности, производства и логистики, а для бизнеса предусмотрен льготный налоговый режим.

«Наша цель — создать регион, полностью готовый к устойчивому и долгосрочному развитию», — подчеркнул специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе.

Главный архитектор Государственного заповедника города Шуша отметил, что главная сложность и одновременно преимущество масштабной реконструкции — необходимость строить «практически с нуля».

В основу обновления региона заложены современные технологии: от внедрения зелёной энергетики и цифрового городского планирования до аэросъёмки с использованием дронов и высокоточного картографирования. Карабах восстанавливают с прямым ориентиром на технологии будущего», — говорится в материале телеканала.