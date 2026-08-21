Гидрометеослужба обнародовала данные о непогоде в районах Азербайджана

В Кяльбаджарском районе 20 августа выпал град диаметром 8-10 мм в местности Алагёлляр поселка Истису.

Как сообщили 1news.az в Национальной гидрометеорологической службе, во второй половине дня в ряде районов прошли грозы и ливневые дожди.

Количество осадков составило в Шахдаге - 18 мм, Гедабеке - 17 мм, Дашкесане - 15 мм, Гусаре - 10 мм, Исмаиллы - 6 мм, Гёйгёле - 5 мм, Хыналыге - 4 мм, Агдаме, Габале - 3 мм, Гахе - 2 мм, Горанбое, Гяндже, Нафталане, Халтане, Товузе, Загатале, Тертере, Барде, Евлахе, Кяльбаджаре, Лачыне, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Физули - 1 мм.

Максимальная скорость северо-западного ветра достигла 21 м/с в Баку и на Абшероне, 19 м/с - в Джульфе, 18 м/с - в Гяндже, 16 м/с - в Шамкире, Шабране и Нафталане.