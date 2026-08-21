Данкан Норман: Великобритания намерена углубить оборонное сотрудничество с Азербайджаном

Великобритания намерена и дальше углублять сотрудничество с Азербайджаном в сфере обороны и безопасности.

Как сообщает БР, об этом заявил на пресс-конференции новый посол Великобритании в Азербайджане Данкан Норман.

По словам дипломата, Азербайджан также остается важным партнером в области обороны и безопасности, а двустороннее сотрудничество в этой сфере сегодня достигло беспрецедентного уровня:

"Мы стремимся и дальше углублять сотрудничество в сфере обороны посредством обучения, более тесных оборонных связей и возможностей для сотрудничества, которые позволят Азербайджану использовать опыт Великобритании в сфере обороны, одновременно поддерживая его собственный потенциал".

Посол отметил, что Великобритания гордится тем, что является одним из первых международных партнеров, оказывающих поддержку деятельности по разминированию в Азербайджане.

"Мы с нетерпением ждем возможности продолжать эту поддержку, чтобы обеспечить безопасное возвращение бывших вынужденных переселенцев", - подчеркнул он.

По его словам, Великобритания также сотрудничает с правоохранительными органами Азербайджана в борьбе с организованной преступностью.

"Мы работаем с правоохранительными органами Азербайджана в борьбе с организованной преступностью, включая незаконный оборот наркотиков, нелегальную миграцию и киберпреступность. Великобритания гордится возможностью делиться своим опытом, а также использовать широкий опыт и возможности азербайджанских правоохранительных органов, чтобы обе страны получали пользу от более тесного сотрудничества", - сказал посол.