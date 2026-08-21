Турецкая валюта достигла нового исторического минимума

Национальная валюта Турции обновила очередной исторический минимум, превысив в пятницу утром отметку 48 лир за $1.

Об этом сообщил телеканал Sözcü ("Сёзджу"), приведя данные торгов.

Курс лиры составил 48,065 за $1. Рост в сравнении с днем ранее составил 0,33%.

По данным телеканала, несмотря на периодические интервенции ЦБ Турции для защиты национальной валюты, за последний год она потеряла свыше 17% своей стоимости по отношению к доллару. В числе причин ослабления лиры эксперты называют высокий уровень инфляции, рост цен, в том числе на энергоносители, геополитические риски на Ближнем Востоке.

Согласно прогнозам участников рынка, опрошенных турецким ЦБ в августе, к концу текущего года курс национальной валюты ожидается на уровне 51,66 лиры за $1.