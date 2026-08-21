Шехид Первой Карабахской войны Акиф Гурбанов, считавшийся пропавшим без вести, предан земле в Бинагадинском районе - ФОТО

21 августа шехид Первой Карабахской войны Акиф Джабраил оглу Гурбанов, считавшийся пропавшим без вести, похоронен на Аллее шехидов в поселке Сулутепе Бинагадинского района столицы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в похоронах приняли участие члены семьи шехида, сотрудники министерств обороны и внутренних дел, ветераны войны, семьи шехидов и жители.

Пропавший без вести шехид был предан земле под звуки государственного гимна в сопровождении военного оркестра и оружейного залпа. Были прочитаны молитвы за упокой души шехида, на его могилу возложены венок и цветы.

Государственный флаг Азербайджана, которым был покрыт гроб, был передан близким шехида.

Шехид Первой Карабахской войны Акиф Гурбанов родился 29 октября 1975 года в городе Хырдалан. Он пропал без вести 26 апреля 1994 года в ходе боев в направлении села Шотланлы Агдамского района.

Акиф Гурбанов – один из пяти шехидов, считавшихся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне, чьи личности были установлены и которые были похоронены сегодня.