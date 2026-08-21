Посол: Великобритания готова поддержать развитие Среднего коридора

Великобритания готова поддержать реализацию проекта Среднего коридора, включая внедрение британского опыта, инвестиции и финансирование для создания устойчивой инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции новоназначенный посол Великобритании в Азербайджане Данкан Норман.

Он также отметил, что Азербайджан и Армения делают шаги к устойчивому миру, основанному на диалоге и постоянном взаимодействии между двумя сторонами. Эта ситуация потенциально может создать новые возможности для торговли, инвестиций и региональной связанности. "Мы приветствуем такие практические шаги, как работа по делимитации границ, поставки Азербайджаном электроэнергии Армении и трансграничная инициатива "Мост мира", — подчеркнул посол.

Он отметил, что открытие транспортных, энергетических и коммуникационных связей может помочь обеспечить, чтобы мир между Азербайджаном и Арменией принес больше благосостояния и безопасности всему региону.

Норман отметил, что между Великобританией и Азербайджаном существуют тесные дружеские отношения.

"Мы работаем вместе по многим вопросам и разделяем общие взгляды по многим темам. Я с нетерпением жду возможности и дальше укреплять эти дружеские отношения", — добавил он.