TƏBİB прокомментировал скандальные фото из детской больницы - ФОТО

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) прокомментировало кадры из детской больницы, вызвавшие резонанс в соцсетях.

В ответ на запрос Qafqazinfo в ведомстве заявили, что запечатленное на снимках помещение находится в старом корпусе медучреждения.

«Этот участок в настоящее время не эксплуатируется и не входит в рабочую зону больницы. У медицинского персонала и пациентов нет доступа к данной территории», — подчеркнули в TƏBİB.

Напомним, что вчера журналистка Рамила Гурбанлы опубликовала в своем аккаунте в соцсети снимки, свидетельствующие об антисанитарии в бакинской Детской клинической больнице № 6.