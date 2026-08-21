ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира взвода ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в районе Нусейрата в секторе Газа командира взвода военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС, который участвовал в захвате и удержании израильских заложников.

"Армия обороны Израиля нанесла удар в районе Нусейрата и ликвидировала командира взвода в военном крыле ХАМАС Сабахи Сами Махмуда Шахата, участвовавшего в удержании многочисленных заложников в плену у ХАМАС", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

По ее данным, в последнее время этот радикал "пытался совершать атаки против военнослужащих ЦАХАЛ и израильских гражданских лиц", в результате чего "был ликвидирован для устранения угрозы".

Источник: ТАСС