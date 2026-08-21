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В Баку женщину оштрафовали на 1000 манатов за избиение мужа

First News Media12:50 - Сегодня
В Баку женщину оштрафовали на 1000 манатов за избиение мужа

В Низаминском районе Баку женщину обвинили в нанесении телесных повреждений бывшему мужу.

Как стало известно Demokrat.az, жительница Тертерского района, 1997 года рождения Лейла поссорилась со своим бывшим мужем Махиром (имена условные — ред.).

Согласно материалам следствия, Лейла приехала по адресу, где живет бывший муж, и хотела забрать троих малолетних детей. Махир возражал и отказался отдавать детей, из-за чего между ними возник конфликт.

Во время ссоры Махир толкнул Лейлу в грудь, пытаясь выставить ее из дома. Разозлившись, Лейла из желания отомстить ударила Махира ладонью по лицу и поцарапала ему лицо ногтями.

Лейле предъявлено обвинение по статье 128 (умышленное причинение вреда здоровью) Уголовного кодекса.

Обвиняемая по делу Лейла виновной себя в предъявленном обвинении не признала. В своих показаниях она указала, что, хотя официального брака с потерпевшим Махиром у нее не было, они прожили вместе семь лет и от этого союза у них трое детей.

«Я рассталась с Махиром пять лет назад, трое детей живут со мной. Незадолго до происшествия я сменила съемную квартиру и поэтому отвезла детей по адресу, где живет Махир», — рассказала она.

Лейла отметила, что в день происшествия позвонила матери Махира и сообщила, что хочет забрать детей.

«Его мать не возражала, и я поехала по адресу, где живет Махир, чтобы забрать детей. Я постучала в дверь, но никто не открыл. Когда я постучала снова, дверь открылась сама. Я попросила Махира отдать мне детей, но он заявил, что не отдаст их. Махир отказался отдавать детей под тем предлогом, что в квартире, которую я снимаю, есть кошка. Он толкнул меня в грудь, пытаясь вытолкнуть за дверь. В этот момент я, защищаясь, взмахнула рукой и ногтем поцарапала ему лицо. Пощечину я ему не давала», — заявила она.

По словам потерпевшего Махира, Лейла сообщила, что меняет съемное жилье, попросила, чтобы дети побыли у него, и привезла их по его адресу.

«В день происшествия, когда Лейла разговаривала с детьми по видеосвязи, я увидел, что в квартире, которую она сняла, есть кошка. Я выразил недовольство тем, что она везет детей в дом, где есть кошка, и сказал, что не отдам их, поскольку условия в квартире негигиеничны. Во время разговора по мобильному телефону между мной и Лейлой возникла словесная перепалка, и я заблокировал ее номер», — рассказал он.

Махир отметил, что в тот день примерно в 22:00 Лейла приехала по адресу, где он живет, и заявила, что хочет забрать детей: «Я возразил, и в этот момент между нами возник конфликт. Во время ссоры Лейла ударила меня ладонью по лицу и ногтем причинила мне телесное повреждение».

В конце своих показаний Махир заявил, что не примирился с обвиняемой, согласен с наказанием в виде штрафа, о котором ходатайствует государственный обвинитель, и, учитывая, что Лейла является матерью его детей, попросил назначить ей самое мягкое наказание.

Приговором Низаминского районного суда Лейла оштрафована на 1000 манатов.

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