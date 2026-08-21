В Германии могут закрыть «Русский дом»

После обнаружения в аэропорту Лейпцига дрона, который атаковал украинский самолет Ан-124, но не взорвался, в Германии разгорелись дебаты о деятельности «Русского дома», пишет Spiegel.

Хотя немецкое правительство по-прежнему не решается публично назвать Москву виновной в атаке, появляется всё больше доказательств того, что за запланированным нападением на аэропорт стоит Россия, пишет издание.

Правительство Германии уже обсуждает возможные санкции. Впервые они могут коснуться также здания на Фридрихштрассе в Берлине, которое Москва объявила культурным центром. По информации, полученной изданием, расторжение соглашения, регулирующего деятельность «Русского дома», больше не является табу.

Призывы к введению санкций против центра, который специалисты в сфере безопасности подозревают также в шпионской деятельности, звучат уже некоторое время, пишет издание.

«Русским домом» руководит правительственное агентство «Россотрудничество». После полномасштабного вторжения России в Украину его внесли в санкционный список Европейского Союза, а активы — заморозили. Однако организациям, находящимся под санкциями, по-прежнему разрешено владеть зданиями и тратить на это средства.

В издании отметили, что существует два немецко-российских соглашения в отношении «Русского дома». Оба подписали экс-министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Одно соглашение регулирует использование недвижимости на Фридрихштрассе в Берлине. Оно было подписано 5 мая 2013 года, а срок его действия составляет 99 лет.

Другое соглашение было заключено 4 февраля 2011 года между Германией и правительством РФ. Оно касается «деятельности культурных и информационных центров». Именно это соглашение можно расторгнуть в одностороннем порядке каждые пять лет. И в следующий раз Германия может это сделать с 7 июня 2027 года.