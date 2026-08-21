Шехид Первой Карабахской войны Сардар Исмаилов, считавшийся пропавшим без вести, предан земле в Нефтчале - ФОТО

Шехид Первой Карабахской войны Сардар Исмаилов, считавшийся пропавшим без вести похоронен на кладбище села Астанлы Нефтчалинского района.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, сначала состоялась церемония прощания с пропавшим без вести шехидом, была совершен джаназа-намаз. На церемонии присутствовали члены семьи шехида, представители районной исполнительной власти, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, участники войны и представители общественности.

Пропавший без вести шехид был предан земле под звуки государственного гимна в сопровождении военного оркестра и оружейного залпа.

Сардар Исмаилов родился в 1971 году в селе Астанлы Нефтчалинского района. Он отправился воевать во время Первой Карабахской войны, пропал без вести во время боев в направлении села Чылдыран в Агдере в 1992 году. Сардар Исмаилов – один из шехидов, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне, чьи личности были установлены и которые были похоронены сегодня.