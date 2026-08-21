Минздрав распространил информацию об эпидемиологической ситуации в связи с сибирской язвой в Самухе

Эпидемиологическая ситуация в Самухском районе в связи с сибирской язвой стабильна.

Новые случаи заражения не регистрируются, распространения заболевания среди населения не наблюдается.

Об этом 1news.az сообщили в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

"Сразу после регистрации случая сибирской язвы в селе Алыушагы Самухского района соответствующими структурами были проведены необходимые эпидемиологические и профилактические мероприятия.

В ходе эпидемиологического расследования были выявлены лица, контактировавшие с заболевшим, они взяты под медицинское наблюдение, проведены необходимые лабораторные исследования. Одновременно в хозяйстве, где произошел случай, были проведены эпидемиологическое и эпизоотологическое расследования, а также отобраны соответствующие образцы для лабораторного исследования.

Согласно результатам проведенного наблюдения и лабораторных исследований, с 15 августа 2026 года новых случаев заражения не зарегистрировано.

В настоящее время лица, у которых было выявлено заболевание, получают соответствующее лечение в медицинском учреждении. В отношении других лиц, контактировавших с заболевшими, проведены необходимые медицинские наблюдения и профилактические мероприятия. Среди контактных лиц новых случаев заражения не выявлено.

В связи с произошедшим совместно с соответствующими структурами проведен комплекс необходимых профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения заболевания.

Отметим, что сибирская язва - это преимущественно зоонозное заболевание, которое передается человеку в результате контакта с больными или погибшими животными, а также с заражёнными тканями и продуктами животного происхождения. Передача заболевания от человека к человеку происходит крайне редко.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация, связанная с сибирской язвой в Самухском районе, стабильна, распространения заболевания среди населения не наблюдается", - отметили в ведомстве.