В Баку 24-летняя женщина скончалась после прерывания беременности - ФОТО
В Баку после прерывания беременности скончалась 24-летняя женщина.
Как сообщает Bakupost, трагический случай произошел в Сабунчинском медицинском центре.
По данным издания, у жительницы Товузского района Лалы Гулиевой на пятом месяце беременности была выявлена патология плода. После этого женщина приняла решение прервать беременность.
Согласно имеющейся информации, после процедуры у женщины началось сильное кровотечение, в результате которого она скончалась.
Отмечается, что это была вторая беременность Л.Гулиевой.
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