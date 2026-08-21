В Баку 24-летняя женщина скончалась после прерывания беременности - ФОТО

В Баку после прерывания беременности скончалась 24-летняя женщина.

Как сообщает Bakupost, трагический случай произошел в Сабунчинском медицинском центре.

По данным издания, у жительницы Товузского района Лалы Гулиевой на пятом месяце беременности была выявлена патология плода. После этого женщина приняла решение прервать беременность.

Согласно имеющейся информации, после процедуры у женщины началось сильное кровотечение, в результате которого она скончалась.

Отмечается, что это была вторая беременность Л.Гулиевой.