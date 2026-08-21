В Стамбуле прибило к берегу беспилотник - ВИДЕО
На побережье Чёрного моря, на пляже Карабурун в районе Арнавуткёй обнаружен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который, предположительно, мог быть загружен боеприпасами.
Утром находку заметили отдыхающие на побережье и сообщили об этом сотрудникам береговой охраны. К месту происшествия были направлены сапёры SAS (подводные оборонительные команды). После осмотра аппарата было принято решение уничтожить его непосредственно на месте.
В черноморских провинциях Турции в последнее время неоднократно обнаруживали обломки БПЛА, в том числе со взрывчаткой. К берегу прибивало и беспилотный катер, который обезвредили саперы.
Источник: İHA
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