В Стамбуле прибило к берегу беспилотник - ВИДЕО

На побережье Чёрного моря, на пляже Карабурун в районе Арнавуткёй обнаружен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который, предположительно, мог быть загружен боеприпасами.

Утром находку заметили отдыхающие на побережье и сообщили об этом сотрудникам береговой охраны. К месту происшествия были направлены сапёры SAS (подводные оборонительные команды). После осмотра аппарата было принято решение уничтожить его непосредственно на месте.

В черноморских провинциях Турции в последнее время неоднократно обнаруживали обломки БПЛА, в том числе со взрывчаткой. К берегу прибивало и беспилотный катер, который обезвредили саперы.

Источник: İHA