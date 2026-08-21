Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан воспринимают ОТГ как объединение, несущее в будущее нашу общую историю и культуру

Азербайджан и Узбекистан воспринимают ОТГ не только как платформу межгосударственного сотрудничества, но и как важное объединение, несущее в будущее нашу общую историю, культуру и духовные ценности.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана (УзА).

«Вклад Азербайджана и Узбекистана в развитие политического диалога, экономических связей, транспортно-логистических возможностей, сотрудничества в сфере образования, науки и культурно-гуманитарной области в рамках ОТГ служит дальнейшему углублению интеграции между тюркскими государствами», – подчеркнул глава государства.