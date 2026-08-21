Ильхам Алиев: Объем товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном увеличился более чем в 3 раза

Наше торгово-экономическое сотрудничество в последние годы демонстрирует стремительную динамику развития.

В 2025 году объем товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном увеличился более чем в 3 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 795 миллионов долларов США.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана (УзА).

Подчеркнув, что это прекрасный показатель, глава государства сказал: «Кроме того, в январе-мае 2026 года товарооборот вырос на 33 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 144 миллиона долларов США».