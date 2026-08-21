На Солнце произошла мощная вспышка

Вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована на Солнце в пятницу.

Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

«21 августа в 12:50 по Москве (13:50 по бакинскому времени) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.6», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в четверг на Солнце произошло три вспышки класса М и 16 вспышек класса С.

Ранее сообщалось, что 21-22 августа ожидаются вспышки самого высокого класса — Х.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.