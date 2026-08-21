Президент Азербайджана: Совместные проекты, реализуемые с Узбекистаном, вносят важный вклад в дальнейшее расширение экономического сотрудничества

Ряд совместных проектов, реализуемых с узбекской стороной, вносит важный вклад в дальнейшее расширение экономического сотрудничества и создание новых возможностей развития между нашими странами.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана (УзА).

«В этом направлении можно особо отметить закладку гранатового сада под названием «Сад дружбы» на площади 100 гектаров в освобожденном от оккупации Физулинском районе, а также сотрудничество в сфере производства автомобилей марок Chevrolet и Isuzu», - отметил глава государства.