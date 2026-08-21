В Омане не восприняли всерьез угрозы Трампа нанести удары по стране

Власти Омана не восприняли всерьез недавние угрозы президента США Дональда Трампа нанести удары по султанату из-за его контактов с Ираном, сообщает портал Al-Monitor со ссылкой на бывших и действующих оманских чиновников.

"Мы озадачены... (Трамп - ред.) пытается найти козла отпущения за провал войны. Откровенно говоря, мы не воспринимаем это всерьез", - заявил изданию осведомленный источник в Маскате.

По данным портала, недовольство Вашингтона вызвано переговорами Маската и Тегерана по судоходным маршрутам в Ормузском проливе. В США опасаются, что достигнутое сторонами "взаимопонимание" подразумевает введение транзитных сборов, однако власти Омана эти планы отрицают, добавляется там.

Несмотря на то, что Маскат регулярно информировал американскую администрацию о ходе диалога, глава минфина США Скотт Бессент пригрозил султанату санкциями за сотрудничество с Ираном, отмечается в материале.

Оманские дипломаты постепенно привыкают к угрозам, пишет портал. Двусторонние отношения резко ухудшились после того, как глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди призвал США к дипломатическому решению кризиса, а затем обвинил Вашингтон в потере контроля над внешней политикой.

В минувший понедельник Трамп, отвечая на вопрос о переговорах Маската и Тегерана по контролю над Ормузским проливом, заявил, что США нанесут удары по Оману, если тот "встанет на пути".

Источник: РИА Новости