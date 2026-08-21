Шехид Первой Карабахской войны Вагиф Магеррамов, считавшийся пропавшим без вести, похоронен в Нефтчале - ФОТО

Шехид Первой Карабахской войны Вагиф Мансим оглу Магеррамов, считавшийся пропавшим без вести, похоронен на Шехидляр хиябаны города Нефтчала.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, сначала состоялась церемония прощания с пропавшим без вести шехидом, был совершен джаназа-намаз. В церемонии приняли участие члены семьи шехида, представители исполнительной власти района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, участники войны и представители общественности.

После церемонии прощания останки пропавшего без вести шехида были преданы земле в сопровождении военного оркестра и под звуки оружейного залпа.

Вагиф Магеррамов родился в 1971 году в городе Нефтчала. Во время Первой Карабахской войны он отправился на фронт. В 1992 году пропал без вести в ходе боев в направлении села Чылдыран Агдеринского района. Вагиф Магеррамов – один из шехидов, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне, чьи личности были установлены и которые были похоронены сегодня.