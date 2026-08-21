Президент: Участие Азербайджана в формате «С6» является показателем вклада нашей страны в укрепление межрегионального сотрудничества

Участие Азербайджана в формате «С6» является показателем вклада нашей страны в укрепление межрегионального сотрудничества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев заявил в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана (УзА).

Глава государства подчеркнул, что механизмы диалога и сотрудничества, созданные в рамках данной платформы, служат не только развитию межгосударственных отношений, но и обеспечению мира, стабильности и устойчивого прогресса на всем евразийском пространстве.