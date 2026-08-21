Президент: Экономические возможности Азербайджана и Узбекистана открывают широкие горизонты для создания новых форматов сотрудничества

Экономические возможности Азербайджана и Узбекистана дополняют друг друга, и это открывает широкие горизонты для создания новых форматов сотрудничества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана (УзА).

Отметив, что Азербайджан также реализует инвестиционные проекты в Узбекистане, глава государства подчеркнул: «В связи с этим можно отметить проект строящегося компанией PASHAHolding в Ташкенте гостинично-жилого комплекса под брендом The Ritz-Carlton, а также проект крупного туристического и жилого комплекса Sea Breeze Uzbekistan в Ташкентской области».