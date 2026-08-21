«Из-за одной блохи одеяло не сжигают»: приведут ли возможные поставки американского оружия Украине к разрыву между Москвой и Анкарой?

Возможная передача Украине американского вооружения из турецких военных запасов может стать одним из наиболее чувствительных эпизодов для российско-турецких отношений за последнее время.

Москва уже заявила, что ждет разъяснений от Анкары и Вашингтона, а официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о возможном ущербе двусторонним отношениям.

Что известно о возможной сделке

6 августа Госдепартамент США направил в Конгресс уведомление о намерении разрешить Турции реэкспорт в Украину американского вооружения, находящегося в турецких военных запасах. Стоимость предполагаемой сделки оценивается примерно в $256–283 млн.

В перечень вооружений входят 70 тактических баллистических ракет M39 ATACMS, 12 реактивных систем залпового огня M270, 2524 кассетные ракеты M26 и 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов M509A1 калибра 203 мм.

В американском уведомлении говорится, что Украина намерена приобрести эти системы для «укрепления своих наступательных и оборонительных возможностей».

Поскольку данные системы и боеприпасы изначально производились в США либо по американским лицензиям, для их передачи третьей стороне требуется согласие Вашингтона.

Госдепартамент США заявил, что предполагаемая передача соответствует американскому подходу к обеспечению безопасности и что администрация «готова ее одобрить». После направления уведомления Конгресс располагает несколькими днями для рассмотрения сделки и возможного выражения возражений.

В то же время 10 августа источник РИА Новости в турецком правительстве заявил, что в Анкаре не знают о планах США по реэкспорту старого американского оружия, находящегося в Турции, для Украины: «У нас нет информации о каких-либо планах Госдепартамента США в этом направлении, вопрос лучше адресовать непосредственно американской стороне».

Реакция Москвы

На фоне сообщений о возможной сделке Москва запросила разъяснения у США и Турции.

15 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможная передача вооружений может нанести серьезный ущерб отношениям России как с Вашингтоном, так и с Анкарой.

«МИД России запросил в Вашингтоне и Анкаре разъяснений в связи с обнародованной Конгрессом США информацией», - заявила Захарова, подчеркнув, что «многоплановый ущерб от таких поставок неизбежен». По ее словам, речь идет не только о возможных жертвах и разрушениях, но и о серьезном ущербе двусторонним отношениям.

«Снабжение Украины оружием» одновременно с «попытками использовать миротворческую риторику», по словам Захаровой, «неизбежно подтачивает взаимное доверие».

В четверг Захарова заявила, что Москва продолжает ждать разъяснений от США и Турции по вопросу возможных поставок оружия Украине. «Мы по-прежнему ожидаем ответ из Вашингтона и Анкары, рассчитываем на его получение, в том числе, в силу очевидной проекции данного вопроса на динамику и перспективу устойчивых развязок на украинском треке, по украинскому урегулированию», - процитировали ее российские СМИ.

Пока неясно, какие последствия эта ситуация будет иметь для российско-турецких отношений. Однако заявления Москвы показывают, что возможная передача вооружений воспринимается не только как вопрос военной поддержки Украины, но и как фактор, способный повлиять на уровень доверия между Анкарой и Москвой.

Турция на протяжении всей войны стремится сочетать поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины с сохранением каналов прямого диалога с Россией. Анкара выступала посредником между воюющими сторонами по отдельным вопросам.

Именно поэтому в Москве возможную передачу вооружений могут рассматривать не только как военный, но и как политический сигнал, указывающий на возможное изменение турецкой политики балансирования. Акцент Захаровой на «неизбежном подтачивании взаимного доверия» можно расценивать как сигнал о том, что в Москве подобный шаг могут воспринять как отход Анкары от прежней линии.

В то же время говорить о фактическом отказе Турции от политики баланса пока преждевременно. Сам факт обсуждения возможной передачи американского вооружения еще не означает, что поставка состоялась.

Как это воспринимают в Турции

В турецком экспертном сообществе возможная сделка рассматривается в более широком контексте отношений Анкары с Западом. Некоторые турецкие эксперты рассматривают возможную передачу как возможный признак более заметного сближения Анкары с западными союзниками. Ситуацию также связывают с состоявшимся в прошлом месяце визитом президента США Дональда Трампа в Турцию на саммит НАТО и итогами его переговоров с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В итоге возможная передача американского вооружения Украине затрагивает сразу несколько направлений внешней политики Анкары. С одной стороны, Турция остается союзником США по НАТО и поддерживает территориальную целостность Украины. С другой - сохранение рабочих отношений с Москвой остается немаловажным элементом турецкой внешнеполитической стратегии.

Свое отношение к ситуации в беседе с 1news.az выразил бывший военный атташе Турции в Азербайджане, генерал запаса Юджель Карауз.

«На мой взгляд, этот вопрос не имеет масштаба, способного привести к стратегическому разрыву в отношениях между Турцией и Россией.

Потому что отношения между Турцией и Россией уже не сводятся лишь к классическим дипломатическим связям между двумя странами. Сформировалась система многоплановых и основанных на взаимозависимости отношений, простирающихся от энергетики и торговли до туризма и атомной энергетики, от Черного моря до Кавказа, от Сирии до Ближнего Востока и Африки.

Цифры также это подтверждают. В 2024 году объем торговли товарами между двумя странами составил примерно $52,6 млрд. Импорт Турции из России составил около $44 млрд, а экспорт в Россию - около $8,6 млрд. В 2025 году Россия также оставалась одним из крупнейших торговых партнеров Турции по импорту, при этом импорт из России составил около $42,4 млрд. Эти показатели показывают, что отношения основываются на более глубоких экономических основах, чем повседневные политические разногласия.

Кроме того, с начала российско-украинской войны Турция проводит весьма чувствительную политику баланса. С одной стороны, как член НАТО, она выполняет свои обязательства, с другой - сохраняет открытыми политические и дипломатические каналы с Москвой. Анкара, выступая в защиту территориальной целостности Украины, одновременно продолжает диалог с Россией и проявляет посреднические инициативы, направленные на прекращение войны.

Стамбульские переговоры, обмен пленными и Черноморская зерновая инициатива показали, что Турция является одним из немногих акторов, способных вести диалог одновременно с Москвой, Киевом и Западом.

Поэтому и для Москвы Турция не является обычной страной внутри НАТО. Турция - одно из наиболее важных государств, с которым Россия способна одновременно вести политический, экономический диалог, и диалог в сфере безопасности внутри западной системы. Аналогичным образом, Россия для Турции является стратегическим актором, которого невозможно игнорировать с точки зрения энергетической безопасности, Черного моря, Кавказа, Сирии и региональной стабильности.

Если упомянутая передача вооружений состоится, мы можем столкнуться с жесткими дипломатическими заявлениями со стороны России и определенным политическим давлением. Однако я не думаю, что это приведет к общему разрыву российско-турецких отношений.

В Анатолии есть такое выражение: «Из-за одной блохи одеяло не сжигают». То есть ставить под угрозу сложившуюся за десятилетия масштабную систему стратегических отношений из-за одного вопроса не отвечает интересам ни Турции, ни России.

В конечном итоге российско-турецкие отношения настолько глубоки, многоплановы и стратегически значимы, что их невозможно оценивать через призму одной системы вооружений, одного политического заявления или одного кризиса. Определенная напряженность может возникнуть, однако с учетом взаимной экономической зависимости, регионального сотрудничества и балансирующей роли, которую Турция играет в российско-украинской войне, более рациональным представляется сохранение сторонами этого вопроса на уровне управляемых разногласий».

Таким образом, по мнению аналитика, возможная передача американского вооружения сама по себе пока не дает оснований говорить о пересмотре всей системы российско-турецких отношений. Масштаб и многоплановость взаимодействия двух стран позволяют предположить, что стороны, скорее, будут стремиться локализовать возникающие разногласия, сохраняя сотрудничество по ключевым направлениям.