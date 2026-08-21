Президент: Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном опираются на общую историю, культуру, язык и духовные ценности

Отношения между двумя братскими странами – Азербайджаном и Узбекистаном – опираются на общую историю, культуру, язык и духовные ценности, а также на единство, солидарность и глубокую взаимную симпатию наших народов, передающуюся из века в век, от поколения к поколению.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана (УзА).

Глава государства отметил, что межгосударственные отношения, построенные на этом прочном фундаменте, в последние годы вступили в этап беспрецедентного развития, поднялись на высшую ступень – уровень союзничества и обрели совершенно новое содержание.