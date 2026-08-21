Президент Ильхам Алиев совершит государственный визит в Узбекистан.

«Отношения между двумя братскими странами – Азербайджаном и Узбекистаном – опираются на общую историю, культуру, язык и духовные ценности, а также на единство, солидарность и глубокую взаимную симпатию наших народов, передающуюся из века в век, от поколения к поколению. Межгосударственные отношения, построенные на этом прочном фундаменте, в последние годы вступили в этап беспрецедентного развития, поднялись на высшую ступень – уровень союзничества и обрели совершенно новое содержание», - заявил глава государства в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана (УзА) в преддверии визита, оценивая нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних отношений.

«Искренняя дружба, взаимное уважение и доверие, существующие между Президентом Республики Узбекистан, моим дорогим братом, уважаемым Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым и мной, играют особую роль в укреплении азербайджано-узбекского братства, доведении межгосударственных связей до нынешнего уровня и развитии нашего союзничества. Неустанная и решительная деятельность Президента Мирзиёева во имя братства, единства и союзничества наших стран снискала ему глубокое уважение и симпатию в Азербайджане», - отметил глава государства.

Политический диалог между нашими государствами находится на очень высоком уровне, - заявил президент Азербайджана.

«Безусловно, регулярные взаимные визиты на высшем уровне – за последние 5 лет было осуществлено 15 – и наши тесные контакты создают благоприятные условия для динамичного развития и укрепления этих связей.

За последние пять лет это мой третий государственный визит и седьмой в общей сложности в братскую страну. Я всегда испытываю огромное удовлетворение от посещения прекрасного и неповторимого Узбекистана, и каждый визит имеет для меня особое значение. Традиционно эти визиты проходят в атмосфере исключительного гостеприимства, братства, искренности и взаимопонимания. То, что особенно радует меня при посещении братского Узбекистана, – это стремительное развитие страны во всех сферах в последние годы. Строительство современных городов, диверсификация экономики, реализация масштабных инфраструктурных проектов, внимание, уделяемое сферам науки, образования, культуры и спорта, наглядно демонстрируют высокие темпы роста страны.

Широкомасштабная деятельность, последовательно реализуемая под мудрым руководством лидера Узбекистана, моего дорогого брата, уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева в целях комплексного развития и процветания страны, а также неуклонное укрепление ее международного авторитета и значимые успехи во всех ключевых отраслях вызывают искреннее уважение и глубокое удовлетворение. Все это является результатом продуманной политики, стратегического видения и любви к Родине со стороны Президента, а также эффективного государственного управления.

В августе 2024 года состоялся мой государственный визит в Узбекистан, а в июле 2025 года Президент Узбекистана совершил государственный визит в Азербайджан. Многочисленные документы, подписанные в рамках двусторонних визитов, в частности «Декларация о дальнейшем укреплении стратегического партнерства» и «Договор о союзнических отношениях», официально закрепили естественное союзничество между двумя нашими независимыми, сильными, суверенными государствами. Они еще больше укрепили правовые и политические основы связей между нашими странами и открыли новые возможности для будущего развития нашего сотрудничества.

Вместе с тем Высший межгосударственный совет, учрежденный в августе 2023 года, стал важным институциональным механизмом углубления стратегического партнерства и союзнических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном. Данная платформа служит определению долгосрочных приоритетов сотрудничества между нашими государствами, продвижению новых инициатив и эффективной координации взаимодействия в различных сферах. Два уже состоявшихся заседания Совета - в Ташкенте и Баку - демонстрируют высокие темпы развития азербайджано-узбекских отношений, преемственность политического диалога и решимость наших государств к совместной деятельности, рассчитанной на перспективу.

Сегодня наши политические отношения еще больше обогащаются широкомасштабными мероприятиями сотрудничества в сферах экономики, инвестиций, промышленности, транспорта, логистики, энергетики, сельского хозяйства, образования, науки, культуры и в гуманитарной области. Реализуемые проекты не только объединяют экономический потенциал наших стран, но и еще больше укрепляют узы дружбы и братства между нашими народами.

Уверен, что предстоящий визит также будет иметь важное значение с точки зрения дальнейшего расширения всестороннего сотрудничества между нашими странами, реализации новых совместных инициатив и укрепления наших союзнических отношений», - заявил глава государства.