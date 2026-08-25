У берегов Омана атакован нефтяной танкер

У берегов Омана снаряд попал в танкер с нефтью.

Об этом на своей странице в социальной сети X сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Инцидент произошел в девяти в девяти морских милях (16,6 километра) к северого-востоку от населенного пункта Эш-Шиша. По словам капитана судна, неизвестный снаряд поразил машинное отделение и вывел танкер из строя.

В настоящее время экипаж находится в безопасности, сведений о возможном экологическом ущербе пока нет.

Источник: Gazeta.ru