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Финальный этюд «Сабаха»

First News Media09:12 - Сегодня
Финальный этюд «Сабаха»

90 минут, которые определят всё. Сегодня азербайджанский футбольный клуб «Сабах» выйдет на поле решать свою судьбу.

Выйдет на игру, где права на ошибку практически нет. На кону — путёвка в Лигу чемпионов, путёвка в мечту любого клуба Европы. И этим клубом сегодня может стать команда ещё совсем молодая, команда со своей недлинной, но богатой историей. Однако «Хапоэль Беэр-Шева» постарается сотворить для себя то же самое. Для каждой из команд это будет первый главный клубный турнир Европы, потому ставки слишком высоки. В первой игре, прошедшей в Бухаресте, «Сабах» не сумел продемонстрировать всё, на что способен. Вернее, не позволил ему это сделать соперник, который не давал проводить атаки и высоко прессинговал. Правда, счёт открыли в игре бакинцы, но затем не сумели развить и, на крайний случай, удержать преимущество. Наставник «Сабаха» Вальдас Дамбраускас отметил, что команда проанализировала ошибки, допущенные в первом матче, не исключая момента, что предстоящая ответная игра может перейти и в дополнительное время, к которому «совы» должны быть также готовы. Чем запомнился соперник? Прессинг мы уже отмечали. В первом матче «Сабах» позволил «Хапоэлю» совершить большое количество касаний мяча в своей штрафной площади.

Если бакинцы сделали за всю игру их всего двенадцать, то один только форвард соперников Игор Златанович совершил целых одиннадцать касаний. Это говорит о не очень удачной игре в обороне азербайджанского клуба, которая всё же вряд ли претерпит изменения в ответной игре. Скорее всего, в стартовом составе появятся Стив Сольве, Рахман Дашдамиров, Аким Зедадка и Тимотеуш Пухач, а на воротах выйдет Стас Покатилов. Опорной зоне в лице Ивана Лепиницы и Умарали Рахмоналиева (основная пара) нужно быть готовыми к прессингу в средней зоне, который возможен даже в случае, если гости будут играть на удержание. В таком случае удобнее будет задействовать фланги. Именно левый фланг и сотворил быстрый гол в первой игре, когда Пухач отдал передачу на Велько Шимича, и серб забил свой уже шестой гол в квалификации. Вместе с Шимичем в атаке могут появиться Джой-Ланс Миккельс и Орфе Мбина. Вероятность появления Мбины более высока, нежели Ксандера Северины. Северина был хорош на определённом отрезке, но ничем особо не проявил себя в первом матче, чего не скажешь о Мбине. Он был самым активным на поле, появившись во втором тайме, и даже имел две возможности отличиться. Алексей Исаев скорее всего появится в центре под нападающими. В первом матче он не сумел проявить себя с лучшей стороны на своей позиции, но матч в Баку может изменить эту картину. «Сабах» — самая бьющая по воротам команда в этой квалификации, несмотря на не очень удачный последний матч. Во всех предыдущих играх (даже в проигранной в гостях против «Орхуса») «совы» показывали свой динамичный футбол, лишь отрезками позволяя соперникам контролировать мяч.

ВАЛЬДАС ДАМБРАУСКАС

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «САБАХ»

Мы сделали выводы после первого матча. Пока что уступаем сопернику с разницей в один мяч. Команда готова к предстоящей игре. Верю, что победим. Для нас нет разницы, на каком стадионе играть. Мои игроки — профессионалы своего дела. Это уже знакомый нам стадион. Думаю, на игре будет хорошая атмосфера.

Будет ли «Хапоэль» играть на удержание либо играть вторым номером? А может, и постарается захватить мяч с первых минут, не позволив хозяевам забить быстрый гол, которого мы так ждём? Ответы на эти вопросы мы получим уже совсем скоро вместе с началом решающего матча.

РАН КОЖУХ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «ХАПОЭЛЬ БЕЭР-ШЕВА»

Нас ждёт важная игра, и мы верим в свои силы. Полностью сфокусированы на предстоящей игре. Знаем, будет сложно, но сложности нас укрепляют. Я верю в позитивный для нас исход встречи.

«Сабах» впервые в этой квалификации сыграет не на своём родном стадионе. Игра пройдёт на стадионе имени Тофика Бахрамова, где бакинцам также обеспечена хорошая поддержка трибун. К началу игры всё останется позади: все ожидания, расчёты и разговоры. Останутся только поле и 90 минут настоящей борьбы, в которой каждая из команд захочет доказать, что готова сделать последний шаг. Так что для «Сабаха» это больше, чем просто матч с «Хапоэлем». Это вечер, который может навсегда остаться в истории клуба.

ЭМИН АХМЕДОВ

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