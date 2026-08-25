Финальный этюд «Сабаха»

90 минут, которые определят всё. Сегодня азербайджанский футбольный клуб «Сабах» выйдет на поле решать свою судьбу.

Выйдет на игру, где права на ошибку практически нет. На кону — путёвка в Лигу чемпионов, путёвка в мечту любого клуба Европы. И этим клубом сегодня может стать команда ещё совсем молодая, команда со своей недлинной, но богатой историей. Однако «Хапоэль Беэр-Шева» постарается сотворить для себя то же самое. Для каждой из команд это будет первый главный клубный турнир Европы, потому ставки слишком высоки. В первой игре, прошедшей в Бухаресте, «Сабах» не сумел продемонстрировать всё, на что способен. Вернее, не позволил ему это сделать соперник, который не давал проводить атаки и высоко прессинговал. Правда, счёт открыли в игре бакинцы, но затем не сумели развить и, на крайний случай, удержать преимущество. Наставник «Сабаха» Вальдас Дамбраускас отметил, что команда проанализировала ошибки, допущенные в первом матче, не исключая момента, что предстоящая ответная игра может перейти и в дополнительное время, к которому «совы» должны быть также готовы. Чем запомнился соперник? Прессинг мы уже отмечали. В первом матче «Сабах» позволил «Хапоэлю» совершить большое количество касаний мяча в своей штрафной площади.

Если бакинцы сделали за всю игру их всего двенадцать, то один только форвард соперников Игор Златанович совершил целых одиннадцать касаний. Это говорит о не очень удачной игре в обороне азербайджанского клуба, которая всё же вряд ли претерпит изменения в ответной игре. Скорее всего, в стартовом составе появятся Стив Сольве, Рахман Дашдамиров, Аким Зедадка и Тимотеуш Пухач, а на воротах выйдет Стас Покатилов. Опорной зоне в лице Ивана Лепиницы и Умарали Рахмоналиева (основная пара) нужно быть готовыми к прессингу в средней зоне, который возможен даже в случае, если гости будут играть на удержание. В таком случае удобнее будет задействовать фланги. Именно левый фланг и сотворил быстрый гол в первой игре, когда Пухач отдал передачу на Велько Шимича, и серб забил свой уже шестой гол в квалификации. Вместе с Шимичем в атаке могут появиться Джой-Ланс Миккельс и Орфе Мбина. Вероятность появления Мбины более высока, нежели Ксандера Северины. Северина был хорош на определённом отрезке, но ничем особо не проявил себя в первом матче, чего не скажешь о Мбине. Он был самым активным на поле, появившись во втором тайме, и даже имел две возможности отличиться. Алексей Исаев скорее всего появится в центре под нападающими. В первом матче он не сумел проявить себя с лучшей стороны на своей позиции, но матч в Баку может изменить эту картину. «Сабах» — самая бьющая по воротам команда в этой квалификации, несмотря на не очень удачный последний матч. Во всех предыдущих играх (даже в проигранной в гостях против «Орхуса») «совы» показывали свой динамичный футбол, лишь отрезками позволяя соперникам контролировать мяч.

ВАЛЬДАС ДАМБРАУСКАС

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «САБАХ»

Мы сделали выводы после первого матча. Пока что уступаем сопернику с разницей в один мяч. Команда готова к предстоящей игре. Верю, что победим. Для нас нет разницы, на каком стадионе играть. Мои игроки — профессионалы своего дела. Это уже знакомый нам стадион. Думаю, на игре будет хорошая атмосфера.

Будет ли «Хапоэль» играть на удержание либо играть вторым номером? А может, и постарается захватить мяч с первых минут, не позволив хозяевам забить быстрый гол, которого мы так ждём? Ответы на эти вопросы мы получим уже совсем скоро вместе с началом решающего матча.

РАН КОЖУХ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «ХАПОЭЛЬ БЕЭР-ШЕВА»

Нас ждёт важная игра, и мы верим в свои силы. Полностью сфокусированы на предстоящей игре. Знаем, будет сложно, но сложности нас укрепляют. Я верю в позитивный для нас исход встречи.

«Сабах» впервые в этой квалификации сыграет не на своём родном стадионе. Игра пройдёт на стадионе имени Тофика Бахрамова, где бакинцам также обеспечена хорошая поддержка трибун. К началу игры всё останется позади: все ожидания, расчёты и разговоры. Останутся только поле и 90 минут настоящей борьбы, в которой каждая из команд захочет доказать, что готова сделать последний шаг. Так что для «Сабаха» это больше, чем просто матч с «Хапоэлем». Это вечер, который может навсегда остаться в истории клуба.

ЭМИН АХМЕДОВ