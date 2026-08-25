Эльшад Хосе обнулил Instagram, где оставил загадочное сообщение - ФОТО

Азербайджанский рэпер Эльшад Хосе удалил все публикации со своей страницы в Instagram.

В настоящее время в аккаунте музыканта остался только один пост - фотография, опубликованная около пяти лет назад. К снимку артист добавил фразу на азербайджанском языке: «Birazdan sükut pozulacaq», что переводится как «Скоро тишина будет нарушена».

Причины, по которым Эльшад Хосе решил удалить остальные публикации, неизвестны.

Отметим, что ранее в социальных сетях и СМИ распространялась информация о том, что музыкант был помещён в Республиканскую психиатрическую больницу - однако в медицинском учреждении эти сведения опровергли.

При этом сам Эльшад Хосе и его семья каких-либо официальных заявлений по поводу распространявшейся информации не делали.