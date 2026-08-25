Продолжается поддержка производственной деятельности на территориях, освобожденных от оккупации

Налоговые и таможенные льготы, применяемые на территориях, освобожденных от оккупации, создают условия для стимулирования производственной деятельности и развития различных отраслей промышленности.

В целях улучшения инвестиционного климата, стимулирования производственной деятельности и развития предпринимательства на территориях, освобожденных от оккупации, для резидентов этих территорий применяются различные механизмы поддержки, сообщает 1news.az со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

В рамках этого юридические и физические лица, состоящие на налоговом учете в экономических районах Карабах и Восточный Зангезур и непосредственно осуществляющие деятельность на этих территориях, до 1 января 2033 года освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок, а также сырья и материалов по соответствующим видам экономической деятельности.

Предприятия, создающие производственные мощности на территориях, освобожденных от оккупации, в том числе в промышленных парках, уже получили освобождение от уплаты налогов и таможенных пошлин на общую сумму 17,4 млн манатов в отношении импортируемой техники, технологического оборудования, а также сырья.

В рамках этих и других применяемых льгот и механизмов поддержки в регионе осуществляется производство такой промышленной продукции, как текстиль, строительные материалы, электрическое оборудование, транспортные средства и др.

Отметим, что для получения указанных льгот министерство экономики принимает документы как в физической, так и в электронной форме. Перечень техники, технологического оборудования и установок, а также сырья и материалов, предназначенных для импорта по соответствующим видам деятельности, утвержден постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики №269 от 5 августа 2023 года.