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Из-за взрыва на Амурском газовом предприятии один человек погиб, свыше 80 пострадали

First News Media13:25 - Сегодня
Из-за взрыва на Амурском газовом предприятии один человек погиб, свыше 80 пострадали

Один человек погиб при пожаре на Амурском газохимическом комплексе.

Об этом 25 августа сообщил источник РЕН ТВ.

По данным телеканала, всего в результате инцидента за медицинской помощью обратились 87 человек.

Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, еще шестеро – в тяжелом состоянии.

Остальных продолжают осматривать медики.

"По предварительной информации, возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза, основное оборудование комплекса не пострадало", – сообщила пресс-служба предприятия в телеграм-канале.

Изначально сообщалось о двух пострадавших. 50 сотрудников предприятия были эвакуированы.

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