В Казахстане загорелся один из крупнейших НПЗ страны

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание нефтешлама в осадителе механических очистных сооружений, передает Kazinform.

«В 12:35 произошло возгорание на осадителе механических очистных сооружений (МОС) закрытого типа. На момент происшествия какие-либо работы на объекте не проводились. Горит нефтешлам, находящийся внутри осадителя», сообщает пресс-служба АНПЗ.

Работы по локализации и ликвидации возгорания продолжаются. Пострадавших нет.