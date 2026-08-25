Малейка Аббасзаде обратилась к первокурсникам: «Не отдавайте ИИ умение мыслить самостоятельно» 

Председатель Правления Государственного экзаменационного центра Азербайджанской Республики Малейка Аббасзаде обратилась к первокурсникам.

В обращении М.Аббасзаде, размещенном в социальной сети Facebook, отмечается следующее: «Дорогие первокурсники! Сегодня в вашей жизни завершился важный этап. Экзамены, ожидание результатов, выбор специальности и, наконец, известие о зачислении... Вы уже стали студентами. От всей души поздравляю каждого из вас! Очень хорошо помню дни, когда в семнадцать лет приехала в Москву и стала студентом Московского государственного университета. В школе я привыкла быть одной из лучших учениц. А там меня окружали молодые люди, прошедшие серьезный отбор. Одной из моих первых мыслей была: а вдруг здесь я не окажусь одним из самых сильных? А вдруг все уже не будет получаться так же отлично, как раньше? К этому добавлялись совершенно новые условия жизни. Общежитие, незнакомый город, бытовые заботы, необходимость распределять свои деньги и время, самостоятельно заниматься самыми обычными делами, которые дома я практически не замечала, и многое другое. Я также скучала по семье и друзьям. В то же время уже с первого дня нам задавали большое количество книг, статей и других материалов для чтения. Никто больше не проверял, сделала ли я домашнее задание, никто не напоминал, когда пора садиться за учебу».

По словам М.Аббасзаде, одной из важных истин, которые она тогда усвоила, стало понимание того, что свобода неотделима от ответственности: «Сейчас перед вами открыты огромные возможности, которых не было в наши студенческие годы. Практически вся мировая библиотека находится в вашем телефоне. Вы можете слушать лекции лучших университетов мира, за считанные секунды находить научные статьи и использовать искусственный интеллект для обучения. Но не забывайте об одном: технологии не должны начинать думать вместо вас. Пользуйтесь искусственным интеллектом, но не отдавайте ему свою самую ценную способность - умение мыслить самостоятельно. Не бойтесь того, что рядом с вами окажутся люди сильнее вас. Одно из главных преимуществ университета как раз и заключается в том, что вы будете находиться среди людей, у которых можно учиться. Задавайте вопросы. Не бойтесь признавать, что чего-то не знаете. Учитесь аргументировать свою точку зрения, а встретившись с более сильным аргументом, - уметь ее изменить. Не бойтесь и ошибаться. Я бы не желала вам провести университетские годы совершенно без ошибок. Человек учится не только на своих успехах. Главное, чтобы ваши ошибки не разрушали вашу жизнь, а превращались в опыт».

Малейка Аббасзаде призвала первокурсников не сравнивать постоянно свою жизнь с жизнью других: «Социальные сети показывают вам лишь избранные фрагменты жизни людей. Главной точкой сравнения для вас должен быть вы сами - вчерашний. Университетские годы не должны состоять только из лекций и учебников. Пусть в эти годы будут и дружба, и любовь, и книги, и музыка, и спорт, и путешествия, и студенческие проекты, и волонтерство, и первые самостоятельные решения. Однажды диплом лишь подтвердит, какую специальность вы окончили. Но гораздо важнее другой вопрос: каким человеком вы стали за эти годы? Желаю, чтобы спустя годы, вспоминая свои студенческие годы, вы могли сказать: «Я не просто получил образование - я научился думать, делать выбор, нести ответственность за себя и не бояться будущего».

Свое обращение к первокурсникам М.Аббасзаде завершила следующим образом: «Еще раз поздравляю вас с поступлением и получением статуса студента. Желаю вам открытой дороги и больших успехов!».

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